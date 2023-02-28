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Как будет развиваться инфраструктура в «Минск Мире»? О планах рассказал глава администрации района

28 февраля 2023 20:55
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Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития подвели в Октябрьском районе. По результатам 2022 года увеличены показатели по темпу роста инвестиций в основной капитал, экспорту товаров, а также строительно-монтажных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Отмечается положительная динамика и по вводу в эксплуатацию общей площади после капитального ремонта жилищного фонда. Показатель составил более 80 тысяч квадратных метров.

Как будет развиваться инфраструктура в «Минск Мире»? О планах рассказал глава администрации района-1

Отметим, сегодня Октябрьский район – один из лидеров по строительству жилья. Ежегодно здесь вводится в эксплуатацию свыше 400 тысяч квадратов. Новыми квартирами прирастает не только многофункциональный комплекс «Минск Мир», но и микрорайон «Сокол». Параллельно открываются и новые социальные объекты.

Как будет развиваться инфраструктура в «Минск Мире»? О планах рассказал глава администрации района-4

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района:
Через две недели мы будем открывать очередной объект – новый детский сад в нашем микрорайоне «Минск Мир». Всего там предполагается строительство в целом 13-ти детских садов и семи школ. На сегодня уже функционируют одна школа и два детских сада. Будет начато строительство еще одной школы, ведется проектирование детских садов, школ, взрослой поликлиники.

Сохраняется в районе и положительная динамика по объемам промышленного производства. Налаживается логистика по продвижению продуктов на новые рынки сбыта. Только в 2023 году между Октябрьским районом и российскими регионами было заключено четыре соглашения, в том числе с Псковом, Ростовской и Магаданской областями.

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# Строительство # общество # Геннадий Люботынский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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