Маленькая Голландия в Беларуси. Посмотрите, как выращивают тюльпаны даже в февральские морозы

Новости Беларуси. Меньше суток остается до наступления весны. В Беларуси это разгар сезона для тех, кто выращивает главный символ сезона – тюльпаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своя маленькая Голландия раскинулась в Ивановском районе – без преувеличения белорусской столице цветов. Почему уже в конце февраля практически не найти цветущую плантацию и куда отправятся белорусские бутоны? Знает наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Житель Ивановского района Роман Кривецкий работал всегда с суровым металлом, а семь лет назад вырастил первый цветок, с тех пор из города перевез теплицы в деревню и сегодня получает до 200 тысяч тюльпанов. Чтобы к марту порадовали 20 сортов голландских бутонов, высадить их нужно еще в сентябре, а с Рождества создать в теплицах микроклимат поздней весны.

Роман Кривецкий, собственник личного подсобного хозяйства:

Сорт «Озон» называется. Он распускается при попадании солнечных лучей. Разновидность тюльпана, его форма говорит о том, что он раскрывается таким образом. Но он закрывается и будет еще долго-долго стоять, радовать людей. Сочные кадры цветочных плантаций сегодня практически сродни эксклюзиву. Крупные фермерские хозяйства, которые выращивают тюльпаны, срезали миллионы еще в середине февраля, чтобы они смогли достичь своих покупателей. За март в Беларуси продают примерно 2,5 миллиона тюльпанов, а при этом выращивают в 10 раз больше.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ивановский район называют маленькой белорусской Голландией. Ведь здесь в сезон выращивают до 10 миллионов тюльпанов. Вот такое весеннее настроение. Главные символы весны разъезжаются из Беларуси по всем уголкам России и Казахстана. Своих объемов там не хватает, да и в погоне за количеством страдает качество цветков. В Беларуси же партии до полумиллиона, а потому каждый тюльпан как на подбор.

Татьяна Юдина, работница:

Берется именно под луковичкой. Плавненько вынимается из земли. И также аккуратненько, чтобы листики были параллельно один одному, складываются, чтобы не повредить, чтобы они не лопались и в качественном виде доехали до потребителя. Немного даже забываешь, что ты работаешь. Просто-напросто наслаждаешься в том разноцветии, которое нас окружает.

Цена тюльпана на экспорт в 2023 году примерно 50 центов. В себестоимость входят голландская луковица, отопление теплиц, удобрения, а самое главное – рабочие руки. В пик выгонки (так называют созревание цветка) срезать тюльпаны нужно круглосуточно каждые два-три часа.

Роман Кривецкий:

Сбыт у нас в Россию происходит практически весь, здесь что-то реализуется. Срезается, охлаждается, и в таком состоянии он способен еще 30-40 дней существовать. Потом его обрезают, отсыхает потихоньку ножка, его напаивают водичкой, раствором, как правило, с кальциевой селитрой. И он восстанавливает свою жизнедеятельность, еще на недельки две будет как новый.