Республиканский конкурс «Энергомарафон» прошёл в Витебске

Новости Беларуси. Сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей среде. Такова главная цель республиканского конкурса «Энергомарафон». Итоги творческого соревнования подводят в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главном концертном зале города собрались лучшие новаторы со своими проектами. А это почти 50 учреждений образования со всей страны. В последние годы участие в форуме идей по энергоресурсам активно принимают и дошкольники. Проект реализуется уже в 16-й раз, но удивлять жюри участникам удается постоянно. Юные разработчики представили кондиционер с очисткой воздуха, автономную агроусадьбу и даже целую систему по энергосбережению.

Никита Калистратов, победитель конкурса:

Мы отличаемся от конкурентов тем, что у нас воздух проходит три степени очистки, охлаждается и тем самым поступает в помещение. Управляется это все через Wi-Fi-реле, то есть с телефона. Также это можно настроить таким образом, что это будет работать полностью в автоматическом режиме.