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Республиканский конкурс «Энергомарафон» прошёл в Витебске

30 марта 2023 11:36
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Новости Беларуси. Сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей среде. Такова главная цель республиканского конкурса «Энергомарафон». Итоги творческого соревнования подводят в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский конкурс «Энергомарафон» прошёл в Витебске-1

В главном концертном зале города собрались лучшие новаторы со своими проектами. А это почти 50 учреждений образования со всей страны. В последние годы участие в форуме идей по энергоресурсам активно принимают и дошкольники. Проект реализуется уже в 16-й раз, но удивлять жюри участникам удается постоянно. Юные разработчики представили кондиционер с очисткой воздуха, автономную агроусадьбу и даже целую систему по энергосбережению.

Республиканский конкурс «Энергомарафон» прошёл в Витебске-4

Никита Калистратов, победитель конкурса:
Мы отличаемся от конкурентов тем, что у нас воздух проходит три степени очистки, охлаждается и тем самым поступает в помещение. Управляется это все через Wi-Fi-реле, то есть с телефона. Также это можно настроить таким образом, что это будет работать полностью в автоматическом режиме.

Республиканский конкурс «Энергомарафон» прошёл в Витебске-7

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Много из тех идей, которые представляются на этих конкурсах, потом воплощаются реально в жизнь. В рамках сегодняшнего конкурса мы слышали о том, что есть подворье, где это внедрено, есть квартира, в которую внедрены вопросы энергосбережения, в части использования водных ресурсов наших. Они практически применяются. Насколько будут подхвачены и так далее, это задача органов власти.

В 2024 году республиканский «Энергомарафон» примет Гомель.

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# Энергосбережение в Беларуси # общество # Валентин Татарицкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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