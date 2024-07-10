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Шла к этому несколько лет. Злата Ярошевич представляет Беларусь на детском музыкальном конкурсе «Витебск»

10 июля 2024 18:52
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажи, что по образам, как готовились? Кто помогал ставить номера, чьи идеи?

Шла к этому несколько лет. Злата Ярошевич представляет Беларусь на детском музыкальном конкурсе «Витебск»-1

Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024»:
Я занимаюсь в Национальном центре музыкального искусства имени Владимира Мулявина, на репетиции приезжала в Молодежный театр эстрады. Поэтому я несколько раз в неделю посещала занятия по хореографии, вокалу и вместе с дизайнером придумывала новые сценические образы.

Ольга Бурлакова:
Ты долго шла к конкурсу «Славянский базар»?

Злата Ярошевич:
Да, очень долго к этому шла, несколько лет. Поэтому я была очень счастлива, когда узнала, что смогу представить свою страну.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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