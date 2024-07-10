Шла к этому несколько лет. Злата Ярошевич представляет Беларусь на детском музыкальном конкурсе «Витебск»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажи, что по образам, как готовились? Кто помогал ставить номера, чьи идеи?
Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024»:
Я занимаюсь в Национальном центре музыкального искусства имени Владимира Мулявина, на репетиции приезжала в Молодежный театр эстрады. Поэтому я несколько раз в неделю посещала занятия по хореографии, вокалу и вместе с дизайнером придумывала новые сценические образы.
Ольга Бурлакова:
Ты долго шла к конкурсу «Славянский базар»?
Злата Ярошевич:
Да, очень долго к этому шла, несколько лет. Поэтому я была очень счастлива, когда узнала, что смогу представить свою страну.
Подробности в видео.