«Начинаем снимать, когда улицы ещё пустые». Команда СТВ работает на «Славянском базаре» в Витебске

Под знаком василька. Вот уже 33-й год незабываемые эмоции дарит жителям и гостям Витебска международный фестиваль искусств. Каждое лето город на Двине превращается в музыкальную столицу Беларуси и становится по-настоящему звездным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дни «Славянского базара» концентрация знаменитых белорусских и зарубежных артистов, музыкантов и танцоров зашкаливает. В эпицентре масштабного музыкального праздника работает и большая команда нашей телекомпании.

В самом сердце исторического города развернулась выездная студия программы «Новое утро», которая выходит на телеканале «РТР-Беларусь». Ежедневно на локации работает команда из 15 человек: операторы, режиссеры, продюсеры и корреспонденты. Каждое утро ведущие канала Ольга Бурлакова и Александр Меженный на глазах у живой публики общаются с известными гостями и участниками фестиваля.

Виктория Альшевская, режиссер программы «Новое утро» на телеканале «РТР-Беларусь»:

Мы решили взять эту улицу, чтобы работать здесь, быть ближе к народу, ближе к людям. Вместе с ними просыпаться. Мы начинаем снимать, когда еще улицы пустые, потому что передача выходит рано утром и город только просыпается. И мы просыпаемся вместе с его жителями.

Александр Меженный, ведущий программы «Новое утро» на телеканале «РТР-Беларусь»:

Это действительно большой праздник, и здесь на каждом шагу какие-то интересные события происходят. Но самое мне приятное и интересное – это встречаться с нашими любимыми телезрителями. Когда они подходят во время съемки и помогают выполнять твой непосредственный функционал.

Национальный исторический музей Беларуси презентовал на «Славянском базаре» проект, посвященный наследию вокально-инструментального ансамбля «Песняры» и его бессменному лидеру Владимиру Мулявину. На экспозиции представлено более полусотни экспонатов. Это оригинальные эскизы сценических костюмов, афиши концертов, фотографии, нотные рукописи, грампластинки и музыкальные инструменты участников белорусского коллектива. На выставке также размещены планшеты с QR-кодами, благодаря которым посетители могут прослушать известные композиции легендарной группы.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:

«Песняры» на «Славянском базаре» – это уже традиция. Буквально с первых лет существования «базара», еще при жизни Владимира Георгиевича Мулявина, «Песняры» не пропускали ни одного фестиваля. И сегодня очень сложно вспомнить хоть один Славянский базар, где мы бы не слышали наших любимых песен, которые уже давным-давно стали и нашей культурой, и нашим культурным, историческим, духовным богатством.