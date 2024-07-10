Конный патруль – как организована охрана общественного порядка на фестивале «Славянский базар»?
Театр начинается с вешалки, а с чего начинается фестиваль? С безопасности. В эти дни в Витебске проходит акция «За безопасность – вместе». Кроме того, работают интерактивные площадки МВД.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Зятев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома и Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.
Дмитрий Зятев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:
«Славянский базар» уже давно стал традицией, и посещается очень массово не только жителями города Витебска, нашей республики, но и гостями из иностранных государств. В 2024 году примерно мы ожидаем около 6 тысяч гостей из иностранных государств. В связи с этим мы ежедневно проводим мониторинг граждан, которые въезжают в нашу страну, наш город на фестиваль, в том числе по безвизу.
Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Сотрудники органов внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка в период фестиваля, а также предоставить информационно-образовательную программу. Традиционно в рамках фестиваля проводится акция МВД «За безопасность – вместе». Новшеством этого года станет то, что милицейские локации будут располагаться в одном месте – на площади Тысячелетия.
Подробности в видео.