Конный патруль – как организована охрана общественного порядка на фестивале «Славянский базар»?

Театр начинается с вешалки, а с чего начинается фестиваль? С безопасности. В эти дни в Витебске проходит акция «За безопасность – вместе». Кроме того, работают интерактивные площадки МВД.

Дмитрий Зятев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

«Славянский базар» уже давно стал традицией, и посещается очень массово не только жителями города Витебска, нашей республики, но и гостями из иностранных государств. В 2024 году примерно мы ожидаем около 6 тысяч гостей из иностранных государств. В связи с этим мы ежедневно проводим мониторинг граждан, которые въезжают в нашу страну, наш город на фестиваль, в том числе по безвизу.