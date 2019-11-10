Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Новости Беларуси. Лосось в тренде и у белорусских школьников. Про кумжу здесь слагают квесты, математические задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже детсадовцы на мастер-классах делают хенд-мейд поделки в «рыбном стиле». Чем ценна краснокнижная рыба кумжа и почему у неё развит «инстинкт малой родины»

Еще бы – Ворнянская ясли-сад-школа – единственная в стране, где есть целый лососевый центр и где в образовательную программу внедрена эта самая краснокнижная «рыбная тема».

Елена Юркойть, директор ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ворнянский ясли-сад-средняя школа»:

Мы принимали участие в очистке леса. Лосось приходит на нерест, а именно кумжа. Мы чистили от мусора, от бобровых завалов, и дети заметили, что на следующий год, в декабре, когда рыба приходила на нерест, количество их гнезд увеличилось.