Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»

Новости Беларуси. Здесь форель, правда, морскую – кумжу, можно встретить, так сказать, в лоне дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?

Однако попотчеваться изыском может дорогого стоить – вплоть до лишения свободы по УК! Эта красная рыба в нашей Красной книге.