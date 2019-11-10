Прямой эфир

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»

10 ноября 2019 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здесь форель, правда, морскую – кумжу, можно встретить, так сказать, в лоне дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?

Однако попотчеваться изыском может дорогого стоить – вплоть до лишения свободы по УК! Эта красная рыба в нашей Красной книге.

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»-1

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Это приток Вилии. Совсем скоро сюда придет краснокнижная кумжа. Против течения она пойдет на нерест, преодолевая эти трубы.

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»-4

Как не парадоксально, у кумжи и семги сильно развит «инстинкт малой родины». Рыбы, бороздя просторы Балтики, возвращаются к своим истокам, чтобы отложить потомство. Преодолеть от моря до Вилии и ее притоков приходится порядка 600 километров. Сюда, в Островецкий район, на гербе которого изображено рыбное достояние, на нерест приходит всего несколько десятков балтийских лососей.

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»-7

Откладывая икру, они оставляют нерестовые гнезда, по которым ученые могут узнать их численность. Ежегодно отмечается порядка полусотни нерестовых бугров кумжи и около десятка гнезд семги. Примечательно, что детство и юношество красных малышей проходит в белорусских водах, а это порядка трех лет. И только потом они отправляются в свое взрослое свободное морское плавание для того, чтобы снова вернуться.

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»-10

Уникальные и беззащитные краснокнижники – легкая добыча для браконьеров и выдр-охотниц. А бобры-платиностроители – помеха на пути к нерестовому гнезду. Потому в ноябре-декабре на патруль выходят волонтеры.

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»-13

Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В последние годы браконьерство зафиксировано не было. Большое значение в борьбе с браконьерами имеют волонтеры.

От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

# Год малой родины # общество # Анастасия Дехтяр # Дмитрий Лебедев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»
10 ноября 2019 18:07

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)
10 ноября 2019 17:46

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях
10 ноября 2019 17:27

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях