Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»
Новости Беларуси. Здесь форель, правда, морскую – кумжу, можно встретить, так сказать, в лоне дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?
Однако попотчеваться изыском может дорогого стоить – вплоть до лишения свободы по УК! Эта красная рыба в нашей Красной книге.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Это приток Вилии. Совсем скоро сюда придет краснокнижная кумжа. Против течения она пойдет на нерест, преодолевая эти трубы.
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Как не парадоксально, у кумжи и семги сильно развит «инстинкт малой родины». Рыбы, бороздя просторы Балтики, возвращаются к своим истокам, чтобы отложить потомство. Преодолеть от моря до Вилии и ее притоков приходится порядка 600 километров. Сюда, в Островецкий район, на гербе которого изображено рыбное достояние, на нерест приходит всего несколько десятков балтийских лососей.
Откладывая икру, они оставляют нерестовые гнезда, по которым ученые могут узнать их численность. Ежегодно отмечается порядка полусотни нерестовых бугров кумжи и около десятка гнезд семги. Примечательно, что детство и юношество красных малышей проходит в белорусских водах, а это порядка трех лет. И только потом они отправляются в свое взрослое свободное морское плавание для того, чтобы снова вернуться.
Уникальные и беззащитные краснокнижники – легкая добыча для браконьеров и выдр-охотниц. А бобры-платиностроители – помеха на пути к нерестовому гнезду. Потому в ноябре-декабре на патруль выходят волонтеры.
Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В последние годы браконьерство зафиксировано не было. Большое значение в борьбе с браконьерами имеют волонтеры.
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