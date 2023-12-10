Суперсовременный узел связи на базе «буханки». Какую технику используют белорусские связисты?

Только в 2022 году в Вооруженные Силы Беларуси было поставлено более 500 единиц новых образцов вооружений, военной и специальной техники и вспомогательного оборудования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На боевом дежурстве «Полонезы», «Искандеры», С-400. Это наша броня, которая сейчас даже больше работает на упреждение, но если до того дойдет, то раскроется и ее военный потенциал. А это, действительно, страшная сила! Как и чем можем ответить и на что сегодня делают акцент в перевооружении? Тему продолжит Глеб Прокофьев.

Одна из составляющих успеха любой военной операции (и последние конфликты это доказали) – качественная связь и скорость ее передачи. Это одна из последних разработок отечественного военпрома – станция спутниковой связи. В отличие от многих зарубежных аналогов, поддерживает около семи направлений спутниковой связи.

А на базе называемой в простонародье «буханки» развернули мобильный узел связи с суперсовременной начинкой. Ни секунды без движения: именно такая особенность позволяет максимально быстро выполнить все боевые задачи, но и не только. Зачастую, например, узел обеспечивает связь для руководства Министерства обороны. Благодаря небольшим размерам автомобиль может перемещаться в отдаленных и труднодоступных местностях, молниеносно скрываясь от неприятеля.

Дмитрий Филимонов, начальник отдела управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Как и в движении, так и на месте оперативно в местах, должным образом не оборудованных видами связи, оперативно выехать, установить связь через сети спутниковой связи, через сети сотовых операторов. При этом время установления связи составляет до получаса и менее. Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолет Ми-35М.

Еще одни «уши» белорусских военных – «Богатырь». Эта комбинированная радиостанция монтируется на шасси производства МЗКТ. Сегодня белорусская техника успешно используется в ситуациях, когда необходимо организовать засекреченную телефонную связь и передачу данных по радиоканалам. Эта машина хороша еще и тем, что на ней можно еще работать как в движении, так и на стоянке, автономно и при развертывании в составе узла связи пункта управления.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Эта комбинированная радиостанция состоит из двух отсеков. Здесь организованы места для работы должностных лиц. А за мной находится оператор связи. Все рабочие места оборудованы необходимым комплектом средств связи, таких как передача данных, защищенная телефонная и видеосвязь.