«Всё руководство России в Минске». Лукашенко обсудил повестку предстоящего заседания Высшего госсовета

Под председательством Александра Лукашенко в столице пройдет заседание Высшего госсовета. Ждем представительную российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До встречи, которая определит дальнейшие пути развития Союзного государства, остается меньше суток. Она состоится 6 декабря и будет предварять знаковую для объединения двух стран дату – 25-летие образования Союзного государства. На повестке дня около десятка вопросов.

Это создание медиахолдинга Союзного государства, отмена роуминга, цифровизация, энергетика, защита прав потребителей, создание объединенного рынка электроэнергии. Это темы, которые имеют важное значение как непосредственно для жизни граждан, так и работы отраслей союзной экономики.

Будет рассмотрен и вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланирована также отдельная встреча. Главы государств обсудят проекты документов по безопасности с широким спектром гарантий. Среди них будет и союзная Концепция безопасности.