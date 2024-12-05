«Всё руководство России в Минске». Лукашенко обсудил повестку предстоящего заседания Высшего госсовета
Под председательством Александра Лукашенко в столице пройдет заседание Высшего госсовета. Ждем представительную российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До встречи, которая определит дальнейшие пути развития Союзного государства, остается меньше суток. Она состоится 6 декабря и будет предварять знаковую для объединения двух стран дату – 25-летие образования Союзного государства. На повестке дня около десятка вопросов.
Это создание медиахолдинга Союзного государства, отмена роуминга, цифровизация, энергетика, защита прав потребителей, создание объединенного рынка электроэнергии. Это темы, которые имеют важное значение как непосредственно для жизни граждан, так и работы отраслей союзной экономики.
Будет рассмотрен и вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланирована также отдельная встреча. Главы государств обсудят проекты документов по безопасности с широким спектром гарантий. Среди них будет и союзная Концепция безопасности.
Флаги расставлены, дорожки разосланы. Минск готов к приему Высшего государственного совета Союзного государства. Хотя создание союзной интеграции не всегда прямой и легкий путь. Россия – крупнейшая страна в мире. Беларусь – стойкое государство со своими суверенными запросами. Основа – это экономика. Такой тон союзным отношениям задан нашим Президентом. Накануне союзного саммита Александр Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
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Заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Это будет праздничная, но не праздная встреча. В повестке 10 вопросов. По многим ожидаются обсуждения. В райдере саммита формирование объединенного рынка электрической энергии – это прорывное решение и может стать новостью дня.
Давняя тема – отмена роуминга в Союзном государстве. В повестке встречи защита прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров. Особая тема – организация и проведение мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Утвержден в текущем году 31 план, который включает более 300 задач, и одна шестая часть из них уже выполнена. А если вернуться на рубеж 2021 года, когда были утверждены союзные программы, было реализовано более 930 мероприятий.
Сегодня глава государства детально рассмотрел проведение предстоящего Высшего госсовета. Повестку и предлагаемые документы детально обсудили на встрече с госсекретарем Союзного государства, а затем с пулом белорусской делегации. Цель – услышать позицию официального Минска.
В формате Союзного государства за 25 лет принято 1 455 решений, каждое пятое – решение Высшего госсовета. Теперь время более стратегических шагов и самых откровенных вопросов.
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В повестке, помимо экономики, гуманитарные направления: образование, культура, спорт, все больше внимания уделяется туристическим кластерам. Особенностью это встречи станет укрепления общего оборонного пространства двух стран, успела поделиться планами пресс-служба Кремля.
Дмитрий Мезенцев:
Идет, к сожалению, усложнение военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе, на Беларусь и Россию нарастает давление, информационное, военно-политическое, звучат угрозы.
И самое главное – Запад не может примериться с тем, что официальный Минск и официальная Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира. Когда нужно присягать, подстраиваться, унижаться перед каким-то заокеанским обкомом или одной из столиц в Западной Европе.
Действительно, время реагировать не геополитические вызовы. Отсюда и важнейший вопрос предстоящего заседания Высшего госсовета – принятие Концепции о безопасности Союзного государства. Но это высший уровень сотрудничества, значит, все остальные вопросы, особенно экономического характера, точно должны быть урегулированы.