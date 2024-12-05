Лукашенко – Мезенцеву: никакой бюрократической волокиты быть не должно

В Союзном государстве уже сделано немало в обеспечении равных прав граждан Беларуси и России, но необходимо смелее идти дальше. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высший госсовет состоится уже 6 декабря в Минске. Пройдет оно под председательством Президента Беларуси, председателя ВГС Александра Лукашенко. Участие в заседании примут Президент России Владимир Путин, главы правительств, руководители палат парламентов. Мероприятие не просто плановое, оно состоится накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

25 лет мы пытаемся создать Союзное государство. Многие направления были определены, что-то вовремя не сделали, но немало сделано. Естественно, что без разговора на эту тему завтра на Высшем госсовете руководства России и Беларуси мы не обойдемся. Каким-то образом мы эту проблему будем отмечать. Я позавчера разговаривал с Владимиром Владимировичем (как раз, наверное, перед встречей у вас с ним), у нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета. Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Беларуси. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении.

Участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о Союзном государстве на ближайшие несколько лет, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства. Будет рассмотрен и ряд вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение как непосредственно для жизни граждан, так и работы отраслей союзной экономики.