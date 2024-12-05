6 декабря – последний день сбора подписей за потенциальных кандидатов в Президенты

Разрешение интриги близится к развязке. Какое количество подписей удалось собрать в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты? Около суток остается, чтобы выразить доверие тому или иному претенденту на главный государственный пост. Затем проверка подписных листов – и результат, который для кого-то станет билетом для участия в выборах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для этого необходимо набрать не менее 100 тысяч подписей. Инициативные группы не сбавляют темпы, набранные еще 7 ноября, и активно общаются с жителями. Те, в свою очередь, охотно интересуются ходом политической кампании.

В Гомеле, несмотря на хмурую погоду, на площадках, где расположились инициативные группы, достаточно оживленно. В новом микрорайоне Хутор пикет развернули у торгового центра. Горожан встречает россыпь плакатов и флагов, звучит патриотическая музыка. В этой части города высокая концентрация молодых семей. В том числе и многодетных. Некоторые из них охотно оставляют подписи. Традиционно активно и старшее поколение.

Татьяна Перцева, член инициативной группы в поддержку кандидата в Президенты:

Люди приходят с положительными эмоциями. Сегодня первый был парень, которому вот только исполнилось 18 лет, в то же время пришла женщина, которой 80 лет. Люди разного возраста, но все с хорошим настроением и положительными эмоциями.

Виктор Кушнеров, житель Гомеля:

Народу надо мирное небо над головой, нормальное развитие экономики страны и позитивизм, который сейчас у нас есть. Каждый избиратель, взрослый житель Республики Беларусь, не должен иметь позицию «мая хата с краю», а занимать активную жизненную позицию, голосовать, делать выбор, чтобы потом не кивать: начальство плохое. Как народ решит, так и будет. А наша власть – она за народ.