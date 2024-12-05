Лукашенко о предстоящем ВГС: есть вопросы, к которым у нас особое внимание и большой интерес

В Союзном государстве уже сделано немало в обеспечении равных прав граждан Беларуси и России, но необходимо смелее идти дальше. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о Союзном государстве на ближайшие несколько лет, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства. Будет рассмотрен и ряд вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение как непосредственно для жизни граждан, так и работы отраслей союзной экономики. В последние годы уровень двусторонней взаимной торговли демонстрирует стабильный рост. Об этом шла речь на совещании по вопросам подготовки к заседанию Высшего государственного совета. К слову, торговля Беларуси и России в 2024 году обновит исторический максимум, достигнув почти 60 миллиардов долларов. Предстоящее заседание ВГС – важный момент в определении дальнейших шагов развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас я пригласил, чтобы услышать вашу позицию по соблюдению наших интересов. И это касается не только предстоящего заседания ВГС, но и белорусско-российских отношений в целом. Конкретно. Какие есть вопросы в сфере экономики, национальной безопасности, по другим проблемам и, в частности, по тем вопросам, которые завтра будут рассматриваться на общем заседании. Вы видите, что присутствует все руководство Российской Федерации в Минске.

Это тот случай, когда мы можем и должны обсудить те проблемы, которые в наших отношениях существуют. Естественно, они будут. Но есть проблемы, которые должны быть решены на этом этапе. Несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, как вы меня информируете, в этом году по товарообороту между странами достигнет 59-60 миллиардов долларов достигаем, так? Это исторически высокий товарооборот между двумя государствами. Еще раз говорю, есть вопросы, к которым у нас особое внимание и большой интерес.