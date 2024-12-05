Лукашенко по протоколу должен был только руку поцеловать, а он обнял по-матерински – белоруска о встрече с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Ирина Сосновская, пенсионерка:

По протоколу, как мне сказали, он должен был меня только поцеловать в руку. А он меня обнял, по-матерински прижал к своей груди, потому что в то время я уже для него была мамой. Разница в возрасте. Мне было уже 60 лет, а Президент молодой.

Тогда все было по-простому. Тогда еще и Мостовский район не был таким прославленным, и урожаи еще не были такие. А теперь Гродненщина – вообще лидер. Я хотела бы, чтобы нашу Гродненщину все любили и хвалили, начиная с Президента. Потому что это наше.