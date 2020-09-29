Выставить свет, побыть няней. Фотограф новорождённых о секретах хорошего сна у малышей во время съёмки

Новости Беларуси. Этой Дюймовочке нет и двух недель. Свою первую фотосессию Яночка крепко проспит, зато потом, через много лет, будет умиляться вместе с родителями. Запечатлеть первые мгновения бесценно, ведь детство пролетает незаметно. Но фотографу Евгении Скаромной удается поставить жизнь ангелочков на паузу. Мама двоих детей и психолог по образованию знает, как найти коннект, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгения Скаромная, фотограф новорожденных:

Достаточно продолжительное время я сидела в декретном отпуске и думала, чем же себя все-таки занять. Вот решила себя попробовать в фотографии, хотя до этого фотоаппарат в руках я не держала вообще. Уже чуть больше двух лет нахожусь в этой более узкой специализации, посвящаю себя новорожденным деткам. Первый свой мастер-класс я прошла у Натальи Юркевич, она тоже достаточно известная фотограф в мире ньюборна. У зарубежных училась, покупала онлайн-уроки, съемка не стоит на месте, постоянно появляется что-то новое.

И наша талантливая минчанка тоже. Боле того, уже сама обучает съемке новорожденных. Ее очаровательные портреты украшают столичные роддома. В объектив фотографа попадают только малыши до 14 дней. В это время они в основном кушают и спят. Крохи еще помнят внутриутробное состояние и, как из пластилина, можно лепить разные коконы-клубочки. Неделей позже начнутся колики, и ловить кадры с изюминкой станет сложнее. Ньюборн-жанр – целая наука. Съемка может длиться пару часов, а может – и весь рабочий день. Здесь нужно уловить фазу сна, выставить определенным образом свет и при этом успеть побыть няней.

Евгения Скаромная:

Чтобы малыши лучше спали, мы используем шушер – это шум пылесоса или шум фена. Вот глазки пошли, либо проснется либо улыбнется. Были у меня несколько малышей, которые прямо гоготали.

Зарубежные коллеги вдохновляют совершенствоваться и придумывать волшебные локации в духе цветочных эльфов и принцесс. А гардеробчик младенцев: кружева, нежные цвета, мягкие текстуры. Одним словом – неземной. Одна только коллекция ободков чего стоит.

Евгения Скаромная:

Очень много игрушек разного плана, крохотные, которые в магазине нигде не купишь, их делают профессиональные мастера, в ручку сердечки, которые помещаются, – все это на заказ.

Евгения Скаромная признается, первые два года работала в минус, вся прибыль уходила на реквизит. Но муж поддержал, и сейчас семья в плюсе. Но свои идеи девушка не штампует – каждый раз находит индивидуальные ключи. Просит прислать фото заранее, и, как художник, набрасывает эскиз. Чтобы потом холсты вписались в интерьер и долго согревали семью теплыми моментами.

Евгения Скаромная:

Иногда бывает, что неделя или день не задался и знаешь, что у тебя съемка, гонишь все это плохое, но всегда выходишь со съемки с очень приятной усталостью, с такой эйфорией, с приподнятым настроением, прямо пархаешь, потому что малыши – это свидание с богом практически. Очень здорово, что мамы приходят и доверяют свое самое сокровенное. Есть отзывы, от которых действительно хочется плакать, плакать от счастья. Говорят: «Неужели она такая маленькая была».