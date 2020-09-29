Скульптор Анатолий Артимович: «Если в Москве стоит князь Владимир, то в Витебске надо поставить княгиню Ольгу»

Новости Беларуси. Самовыражение бывает разным: монументальным, теплым, мягким. Надежным, как гранит, и приятным на ощупь. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Два автора, два совершенно разных взгляда на мир. Но каждый – по-своему особенный. Выбирайте, что ближе!

Анатолий Артимович, художник, скульптор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор:

Эта работа называется «Планета». Мы все в объятиях любви, планета жива только благодаря любви.

Звучит просто, но воплотить многометровую идею в жизнь – колоссальный труд. И уж кому об этом знать, как не известному белорусскому художнику, скульптору и педагогу Анатолию Артимовичу. Это его руками, в том числе, создавались Курган Славы и Брестская крепость-герой, композиция горельефа «Солидарность» для минского Дома моделей и памятник Ефросинии Полоцкой.

Анатолий Артимович:

«Бегущий с птицами» – это моя дипломная работа, мой юношеский порыв, это мое видение и понимание. Руководителем у меня был мой любимый учитель, Андрей Онуфриевич Бембель. Андрею тоже досталось после, начали письма писать граждане, которые не знакомы с искусством вообще: «Что это за профессор, что благословил студента на голых людей?»

Вот такой казус вышел в советские времена. К слову, у выдающегося белорусского скульптора немало работ, которые производят неизгладимое впечатление за счет надрыва, напряжения, неестественности поз – эдакий оголенный нерв, воплощенный в камне и бронзе.

Анатолий Артимович:

Был объявлен конкурс о создании памятника в городе Алма-Ата. Мы с другом, Виктором Андрющенко (он тогда над дипломом работал, а я уже первый год как был ассистентом у Бембеля) сделали проект. 10 метров на 10, 25 метров в разносе. Это сама скульптурная композиция. Тогда я был слишком самомнительный, брался за это живо, работа даже выдвигалась на государственную премию СССР.

Монумент Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев тогда не удостоился высшей награды. Зато на родине автора, в Беларуси, высоко оценили одну из более зрелых работ.

Анатолий Артимович:

Считаются два автора – Артимович и Морозов. Это вещь, посвященная Рагнеде, когда она снимает корону. Она осталась по праву княжна, очень исторически важная для нас, белорусов, и для Беларуси. Я за эту работу получил грамоту – лауреат Государственной премии.

Анатолий Артимович чтит историю, в копилке мастера – еще немало оригинальных задумок.

Анатолий Артимович:

Это образ княгини Ольги. Очень мужественный, светлый образ. Практически это первая православная на Руси. Если в Москве стоит на Красной площади князь Владимир, то неплохо было бы в Беларуси поставить княгиню Ольгу в Витебске, на воде.

Статуя в северной столице Беларуси должна быть не меньше 10 метров в высоту: это продиктовано масштабами города. Но пока эскиз ждет своего воплощения, автор работает над другим, не менее, масштабным проектом.