Аэропорт в Баку отменил рейсы в Минск и обратно. Белорусы не смогут улететь в Азербайджан с 1 по 4 октября

На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан с 28 сентября перешел на военное положение. Объявлена частичная мобилизация. В ряде городов и районов страны вводится комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 9 вечера до 6 утра гражданам запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специального разрешения.

Кроме того, аэропорт «Гейдар Алиев» временно переведен на ограниченный режим работы. В связи с этим все рейсы из Минска в Баку и обратно с 1 по 4 октября включительно отменены.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся конфликт у линии соприкосновения. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение

Обе стороны заявляют о погибших среди военных и мирных жителей, а также уничтожении бронетехники друг друга.