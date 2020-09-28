Аэропорт в Баку отменил рейсы в Минск и обратно. Белорусы не смогут улететь в Азербайджан с 1 по 4 октября
На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан с 28 сентября перешел на военное положение. Объявлена частичная мобилизация. В ряде городов и районов страны вводится комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 9 вечера до 6 утра гражданам запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специального разрешения.
Кроме того, аэропорт «Гейдар Алиев» временно переведен на ограниченный режим работы. В связи с этим все рейсы из Минска в Баку и обратно с 1 по 4 октября включительно отменены.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся конфликт у линии соприкосновения. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение
Обе стороны заявляют о погибших среди военных и мирных жителей, а также уничтожении бронетехники друг друга.
Международное сообщество призывает страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры для разрешения конфликта.
Минская группа ОБСЕ отметила, что мирное урегулирование ситуации – единственный возможный вариант.