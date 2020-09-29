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Презентация продуктов будущего, дегустация и не только. В Минске открывается выставка «Белагро-2020»

29 сентября 2020 06:39
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Новости Беларуси. В Минске 29 сентября открывается крупнейший агропромышленный форум года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентация продуктов будущего, дегустация и не только. В Минске открывается выставка «Белагро-2020»-1

Международная выставка «Белагро-2020» вот уже 30 лет демонстрирует передовые направления животноводства и растениеводства, лучшие образцы отечественной сельхозтехники, а также новинки от наших торговых партнеров.

Презентация продуктов будущего, дегустация и не только. В Минске открывается выставка «Белагро-2020»-4

Нынешний форум пройдет в условиях пандемии, но даже несмотря на ограничительные меры, соберет сотни компаний из полутора десятков стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Франции и других.

Презентация продуктов будущего, дегустация и не только. В Минске открывается выставка «Белагро-2020»-7

В рамках форума запланированы: всенародная дегустация «Чемпион вкуса», конкурсы на звание лучшего пахаря, а также племенной коровы и лошади. Традиционно большой интерес представляют «Рыбацкая деревня» и «Торговый городок» с лучшими товарами от отечественных производителей.

Презентация продуктов будущего, дегустация и не только. В Минске открывается выставка «Белагро-2020»-10

К слову, на выставке в 2020 году презентуют и продукты будущего, например, мясное мороженое, освежающее и полезное.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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