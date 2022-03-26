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Из сахарной свёклы сделали фейк, а санкции подогрели пробелорусские аппетиты в КНР. Анонс программы «Неделя»

26 марта 2022 15:50
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Как из сахарной свеклы сделали фейк? На какие продукты развернута настоящая шопинг-охота? И почему сельское хозяйство может стать белорусским клондайком? Когда на кону продовольственная безопасность. Когда закрываются западные валютные двери, открываются другие. Как западные санкции только подогрели пробелорусские аппетиты в КНР? Эти темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее заметные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье, 27 марта, в 19:30.

Из сахарной свёклы сделали фейк, а санкции подогрели пробелорусские аппетиты в КНР. Анонс программы «Неделя»-1

Что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов, смотрите в видеоматериале.

# Экономика # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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