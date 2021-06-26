«Всё понеслось и, как видите, успешно». Начинающая белорусская певица рассказала о своём творческом пути

Ксения Галецкая – певица, обладательница Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Ксения – лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2019 год. Ксения родилась в многодетной семье в Гомеле. Заниматься музыкой начала с 6 лет, когда стала посещать один из кружков местного Дома культуры. В 2018 году вместе с семьей переехала в Минск. Юная звезда белорусской эстрады неслучайно в нашей студии. В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. О том, как живут творческие молодые люди, мы и решили поговорить с Ксенией. Ксения, мы знаем, что творчество занимает большую часть твоей жизни. Скажи, это главная цель? Может быть, есть еще какие-то увлечения?

Ксения Галецкая, певица:

Увлечения помимо этого, конечно же, есть, но я могу уверенно сказать, что без творчества я бы не могла представить свою жизнь, потому что мне это очень нравится и в принципе у меня это получается. Когда все это вместе – это идеальная комбинация. Как артистка ты перед собой какие цели ставишь сейчас? Ксения Галецкая:

Продолжать работать. Может, поехать на новые проекты, начать писать свою музыку и просто продолжать завоевывать любовь зрителей. Это, думаю, самое главное для артиста. Мы знаем, что ты переехала в Минск из Гомеля. Ты там ходила в какие-то кружки, занималась?

Ксения Галецкая:

Да. В Гомеле я занималась вокалом. Потом так получилось, что мы поехали в Минск, все понеслось и, как видите, успешно. Где больше нравилось, в Гомеле или в Минске? Ксения Галецкая:

Я даже не могу сказать, потому что в Гомеле такая семейная атмосфера. Вообще, главное не город, а люди, которые тебя окружают, потому что они создают эту энергию, атмосферу. Помимо твоего звездного увлечения, ты же еще ученица. Расскажи о своей привычной жизни, ежедневной.