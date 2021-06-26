«Всё это было мне уже знакомо». В погранвойсках завершается первый этап учебных военных сборов

Новости Беларуси. В пограничных войсках завершается первый этап учебных военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие мероприятия на регулярной основе проходят на разных участках границы.
Новости Беларуси. В пограничных войсках завершается первый этап учебных военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие мероприятия на регулярной основе проходят на разных участках границы.
Напомним, система мобилизационной подготовки в пограничном ведомстве создана в 2014-м. Ежегодные сборы – это один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности. Что особенно актуально сейчас с учетом вызовов и угроз безопасности нашего государства.
Алексей Назаров, сержант запаса:
Я служил в 2014 году в отделе пограничной службы «Малорита», на мобильной заставе. Сейчас, на самом деле, многое поменялось – экипировка другая, бытовые условия стали лучше. Однако в целом принципы службы не поменялись, все это было мне уже знакомо, втянуться было несложно.
Андрей Бекетов, начальник отделения боевой и мобилизационной готовности Брестской пограничной группы:
Фактически хотелось бы выделить две цели. Во-первых, участие военнослужащих в данном военном сборе позволяет восстановить их знания, навыки, которые они получили ранее в ходе прохождения службы в органах пограничной службы. И, во-вторых, конечно же, это практическое усиление охраны государственной границы на определенных участках именно нашей пограничной группы.
Второй этап проведения учебных военных сборов пройдет в Гродненской области в августе-сентябре.