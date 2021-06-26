«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

Новости Беларуси. Студотрядовцы Беларуси открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции церемония прошла накануне Дня молодежи на площади Государственного флага.

На старте нового летнего трудового сезона собрались около 700 бойцов и командиров студотрядов со всей страны. 2021-й стал рекордным по количеству желающих провести лето с пользой. Заявки на работу в студотрядах в Беларуси подали без малого 30 тысяч молодых людей. Один из самых знаковых проектов – Всебелорусская молодежная стройка в Островце.

Дмитрий Щербинов, командир сводного студенческого отряда трудового проекта «Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости»:

Студотряд, во-первых, это заработок, во-вторых, это хорошее лето, не дома на диване. А в-третьих, это хорошее времяпрепровождение. То есть эмоции, все такое. Когда ты с друзьями делаешь что-то вместе, это сплочает.

Карина Базан, командир студенческого педагогического отряда «Новое поколение имени героя П. М. Гаврилова»:

Моя профессия тесно связана с педагогическим отрядом, так как моя специальность – педагог. Общение с детьми очень важно, ты получаешь бесценный опыт, который пригодится всем нам в нашей будущей профессии.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Белорусские студенческие отряды – это один из важнейших элементов реализации государственной молодежной политики, это реальные дела, конкретные поступки. И очень здорово, что благодаря поддержке правительства и лично главы государства у нас есть все условия, чтобы молодые люди в свободное время от учебы могли потрудиться, внести свой вклад в развитие предприятия, конкретного региона, страны в целом. И, что немаловажно, достойно заработать.