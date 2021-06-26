Алексей Стук: героизация нацизма влечёт очень серьёзные последствия. Это можно расценить как вызов нацбезопасности

Новости Беларуси. О расследовании уголовного дела о геноциде и фактах надругательства над госсимволикой пойдет разговор в студии программы «Неделя». Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук также обратит внимание на особенности работы ведомства в сфере АПК и при поддержании гособвинения в судах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

В последнее время все чаще появляются попытки каким-то образом переписать историю, каким-то образом обелить действия фашистской Германии и примкнувших к ним коллаборантов, которые вместе с регулярной армией и с другими воинскими формированиями нацистской Германии уничтожали мирное население. Геноцид – это истребление народа по расовому или национальному признаку. И искажение такой истории, героизация нацизма влекут действительно очень серьезные последствия. Это буквально можно расценить как вызов национальной безопасности. Поэтому противодействие героизации нацизма – это важная составляющая и правовой, и идеологической работы.