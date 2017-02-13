Всё о школах и детсадах в Минске: что изменилось в сборе денег и где откроют новые

Новости Беларуси. Чему учат в школе? А ещё – кто учит и как? Вопрос образования детей затрагивает едва ли не каждую белорусскую семью. Но в последнее время он стоит особенно остро: переполненные классы, портфели и головы учеников – резюме тех бурных дискуссий, которые развернулись сегодня в обществе. Недавно к обсуждению присоединился и Президент, и это понятно – в семье подрастает школьник. И глава государства, как родитель, тоже сталкивается с некоторыми нюансами учебного процесса. В «Большом городе» обсуждали не только содержание учебных программ, но и как столица решает проблему нехватки детских садов, за чей счёт должны проводить ремонт в школах и садах. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

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