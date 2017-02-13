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7 детсадов построят в Минске в 2017 году: где?

13 февраля 2017 17:52
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Новости Беларуси. В каких районах появятся новые дошкольные детские учреждения, рассказали в «Большом городе».

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
В последние годы, в среднем, по 5 дошкольных учреждений в городе мы строим. Вот буквально в следующем месяце у нас буде вводиться ещё один детский сад. Мы планируем, что в 2017 году будет вестись строительство именно в тех микрорайонах, где идёт массовая застройка – это и Ленинский, и Партизанский, и Первомайский, и Фрунзенский районы.

Будет вестись строительство 7 дошкольных учреждений.

Могу сказать, что, всё равно, сегодня такой ситуации, что ребёнок достиг дошкольного возраста и не пошёл в детский сад – такого нет. Родителей что пугает? Главное, чтобы это была шаговая доступность. И, конечно, мы в этом плане работаем и многим предлагаем школьные маршруты «Малышок», чтобы подвозить детей. Детский сад в ближайшие буквально месяцы будет сдан в жилом районе «Магистр», на улице Академика Высоцкого, это – детский сад №27. Этот детский сад ожидают в этом микрорайоне.

Ирина Мартьянова, СТВ:
Это – арендное жильё, если не ошибаюсь?

Михаил Мирончик:
Да.

Также будет детский сад в Каменной Горке-2 и Каменной Горке-4.

В «Дружбе-1», посёлок Восточный, на пересечении улиц Янковского-Горецкого-Шаранговича-Рафиева. И будет введён ещё детский сад на улице Одинцова, 85 после реконструкции.  

Всё о школах и детсадах в Минске: что изменилось в сборе денег и где откроют новые

# общество # Образование в Беларуси # Михаил Мирончик

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