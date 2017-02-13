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Соавторами учебников должны быть педагоги-практики: глава комитета по образованию Мингорисполкома

13 февраля 2017 17:43
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Новости Беларуси. Кому и как лучше писать школьные учебники, рассказали в «Большом городе».

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Я очень трепетно и с большим уважением отношусь ко всем авторам всех учебников, которые пишутся. Но мне кажется, что сегодня, всё-таки, в соавторстве по написанию учебников должно быть больше педагогов-практиков, педагогов-методистов. Те, которые, всё-таки, помогут уйти от сильной высоконаучной терминологии и так, чуть-чуть, приземлиться. И, когда ребёнку будет этот материал понятен? Только тогда, когда он доступен. 

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# общество # Образование в Беларуси # Михаил Мирончик

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