Соавторами учебников должны быть педагоги-практики: глава комитета по образованию Мингорисполкома

Новости Беларуси. Кому и как лучше писать школьные учебники, рассказали в «Большом городе».

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Я очень трепетно и с большим уважением отношусь ко всем авторам всех учебников, которые пишутся. Но мне кажется, что сегодня, всё-таки, в соавторстве по написанию учебников должно быть больше педагогов-практиков, педагогов-методистов. Те, которые, всё-таки, помогут уйти от сильной высоконаучной терминологии и так, чуть-чуть, приземлиться. И, когда ребёнку будет этот материал понятен? Только тогда, когда он доступен.