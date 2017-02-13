Кто и на что может собирать деньги в школе?

Новости Беларуси. Как организован процесс сбора денег у родителей, рассказали в «Большом городе».

Ирина Мартьянова, СТВ:

За чьи деньги должен проводиться ремонт в школе, к примеру? За деньги родителей? Или это должен помогать город?

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня бюджет города предусматривает статьи расходов текущего ремонта, капитального ремонта.

Хотел бы разделить несколько понятий: родительский комитет и попечительский совет.

Мы понимаем, что попечительский совет – это орган самоуправления, в который может входить и администрация учреждения, и представители родительского комитета, может быть шефствующая организация.

Ирина Мартьянова:

На что они имеют право собирать деньги?

Михаил Мирончик:

Попечительский совет в согласии с администрацией школы и родительским комитетом, если он есть в школе, принимает решение – на что тратить те или иные финансовые средства.

Ирина Мартьянова:

Не пойдут же все тысячи родителей сдавать деньги в такой совет.

Михаил Мирончик:

Дело в том, что не может быть никаких сборов наличных денег.

Это сегодня запрещено, потому что мы тоже хотели бы, чтобы «честь мундира» педагога была не запятнана и педагог, вообще, не должен принимать участие в сборе каких-то средств. То есть, родители собрали и на счёт перечислили?

Михаил Мирончик:

Совершенно верно. Может быть внебюджетный расчётный счёт учреждения образования. Или, если попечительский совет имеет статус юридического лица – это может быть расчётный счёт именно попечительского совета.

Ирина Мартьянова:

Кто контролирует эти суммы?

Михаил Мирончик:

Я могу сказать, что, если руководство школы, гимназии работает тесно, плечом к плечу, с родителями, с шефствующими, спонсорскими организациями, то святое правило, чтобы руководитель, директор встречался с попечительским советом хотя бы несколько раз в год.

Ирина Мартьянова:

А вот вы, со своей стороны, школы контролируете? Чтобы эти деньги, собранные таким образом, были потрачены исключительно на нужды школ.

Михаил Мирончик:

Конечно, управления образования в администрациях районов этому вопросу уделяют много внимания, потому что сегодня, в принципе, что к бюджету, что к не бюджету требования практически одинаковые. И та же процедура закупок. Если это – дорогостоящее оборудование, которое вдруг нужно купить.

Поэтому, конечно, это находится под контролем.

Потому что это – и казначейство, и всё остальное. То есть, процедуры, которые необходимо соблюсти. Поэтому это – абсолютно прозрачный механизм.

Ирина Мартьянова:

Понятно. А родительские комитеты? Они, если имеют право собирать деньги, то на что.

Михаил Мирончик:

Вообще, по положению – не имеют.