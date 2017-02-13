Михаил Мирончик: многие темы по школьным предметам можно было бы сделать проще

Новости Беларуси. Как оценивают подачу школьного материала специалисты, рассказали в «Большом городе».

Ирина Мартьянова, СТВ:

Нуждаются ли школьные программы сейчас в пересмотре?

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Я бы, наверное, не говорил о том, что программы нуждаются в таком глобальном пересмотре.

То, что касается вопросов сложности материала, я разделяю со многими родителями эту позицию.

Считаю, что многие темы по многим предметам можно было бы сделать проще. Но есть другая сторона медали. Сегодня родители считают, что: «Если я не могу решить эту задачу, значит это очень-очень сложно». Знаете, я давно не пытаюсь их решать, потому что, наверное, переносить своё время на время наших детей не стоило бы. Не стоило, потому что, всё равно, наши дети лучше. Наши дети более продвинуты, наши дети грамотнее. Но, тем не менее, конечно, сегодня полемика среди педагогов и родителей в этом плане существует. И здесь, наверное, самое главное, чтобы эти люди, которые разрабатывают учебные программы – чтобы они были максимально приближены к школе.