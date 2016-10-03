Всё о безопасности товаров: какие нормативы должны быть соблюдены и документы наличествовать?

Новости Беларуси. Сегодня в «Большом городе» говорят о том, что мы покупаем: одежде, обуви и игрушках.

Поводом послужило сообщение: в июле-августе к продаже запрещены около 10 наименований импортных товаров для детей.

Действительно, купив обновку для себя или для своего ребенка, мы должны быть уверены, что она соответствует всем стандартам качества и, главное, требованиям безопасности. Ведущий программы Олег Степанюк отправился в организацию, которая строго следит за этим.

Что делается для того, чтобы некачественные товары не оказались в наших шкафах?

На что стоит обратить внимание при покупке? Как проверяют магазины, как и кто разрабатывает эти самые стандарты? Об этом рассказал начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский.

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