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Минское «Динамо» уступило «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче КХЛ

06 января 2025 17:52
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды встречались два дня назад, и тогда наши парни праздновали убедительную победу со счетом 3:0. Однако сегодня соперники взяли реванш. Первый период остался за гостями и по игре, и по счету – на 11-й минуте они вышли вперед. 

Во второй трети «зубры» проявили себя более активно. Однако острые атаки соперников конвертировались во второй гол. В концовке периода минчане имели численное преимущество, которое реализовал Вадим Шипачев. А совсем скоро Егор Бориков восстановил паритет. На старте заключительной трети нижегородцы вновь повели в счете. 

Перевести игру в овертайм не получилось, незадолго до сирены гости поразили пустые ворота «динамовцев», как итог – 4:2 в пользу «Торпедо». Таким образом, минчане прервали восьмиматчевую серию с набранными баллами. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут на родной арене 7 января против московского ЦСКА.

# Хоккей

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