Какие документы надо требовать у продавцов на рынке и что можно понять по маркировке товара?

Новости Беларуси. Как выбрать безопасный товар, рассказали в программе «Большой город».

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Я бы советовал первое что – это попросить посмотреть документ об оценке соответствия этих товаров. То есть, сертификат либо декларацию о соответствии. Это тот документ, который даёт право находиться этому товару на рынке.

То есть, если нет этого документа, то товар, вообще, не имеет права находиться на рынке.

Это – первый шаг, на который я, например, всегда обращаю внимание, когда прихожу на рынок: есть или нет сертификат. А далее – не нужно стесняться, если выбираем товар для детей, то нужно побольше общаться с продавцом.

Что касается игрушек, надо сразу смотреть – на товаре детском всегда стоит значок, допустим, «3+», «5+», который означает, для какого возраста эта игрушка.

Если Вы покупаете какую-то мягкую игрушку, тоже не нужно стесняться, а попросить у продавца достать её из упаковки и посмотреть, чтобы были швы ровные, прочные, чтобы не было миграции меха.