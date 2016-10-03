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Какие документы надо требовать у продавцов на рынке и что можно понять по маркировке товара?

03 октября 2016 14:38
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Новости Беларуси. Как выбрать безопасный товар, рассказали в программе «Большой город». 

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Я бы советовал первое что – это попросить посмотреть документ об оценке соответствия этих товаров. То есть, сертификат либо декларацию о соответствии. Это тот документ, который даёт право находиться этому товару на рынке.

То есть, если нет этого документа, то товар, вообще, не имеет права находиться на рынке.

Это – первый шаг, на который я, например, всегда обращаю внимание, когда прихожу на рынок: есть или нет сертификат. А далее – не нужно стесняться, если выбираем товар для детей, то нужно побольше общаться с продавцом.

Что касается игрушек, надо сразу смотреть – на товаре детском всегда стоит значок, допустим, «3+», «5+», который означает, для какого возраста эта игрушка.

Если Вы покупаете какую-то мягкую игрушку, тоже не нужно стесняться, а попросить у продавца достать её из упаковки и посмотреть, чтобы были швы ровные, прочные, чтобы не было миграции меха.

Какие документы надо требовать у продавцов на рынке и что можно понять по маркировке товара?-1


Олег Степанюк, СТВ:
Я, как не специалист, мне покажи любую бумагу – я буду думать, что это и есть сертификат качества. А есть какие-то внешние факторы того, что обувь, одежда не соответствуют каким-то стандартам?

Александр Романовский:
На маркировке, если товар прошёл все необходимые испытания, прошёл оценку соответствия то ли в виде декларации, то ли в виде сертификата соответствия, то всегда на маркировке должен присутствовать знак «ЕАС».

Это – показатель того, что это – продукция, которая прошла оценку сооответствия.

# общество # Торговля в Беларуси

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