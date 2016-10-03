Сколько должен весить детский ранец?

Новости Беларуси. О стандартах в отношении товаров для детей рассказали в программе «Большой город».

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Инспекция проверяет, в том числе, и отечественных производителей продукции. Но я должен сказать, что здесь ситуация намного лучше.

Я думаю, это обеспечено тем, что у нас система контроля внутри республики очень хорошо налажена.

И поэтому из тех предприятий, которые мы проверяли в этом году, я припоминаю только одно, которое было привлечено к административной ответственности. Пошили ранцы для детей – они не соответствовали по весу.

Это, кстати, тоже показатель, который только для детей применяется – вес ранца не должен превышать 700 граммов.

Но, в целом, конечно, ситуация у нас на рынке в этом отношении на порядок, я бы сказал, лучше.