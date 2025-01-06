Около тысячи детей побывали на новогодней сказке во Дворце Независимости

В эти волшебные предрождественские дни Дворец Независимости стал настоящим центром зимнего чуда. Здесь среди ярких огней и сказочных декораций прошли праздничные мероприятия в рамках самого доброго марафона «Наши дети», собравшего около тысячи маленьких гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята из разных уголков страны не только стали зрителями, но и полноправными участниками новогодней сказки. Здесь каждый смог почувствовать тепло и заботу, а также веру в то, что чудеса действительно случаются. В праздничную атмосферу погрузилась и Диана Головач.

Детский смех и улыбки под сводами Дворца Независимости. Такое всегда бывает, когда наступает время праздника. По-особому его организуют во время благотворительного марафона «Наши дети». Среди юных зрителей – Леша Коновалов из Добруша. Мальчик интересуется историей и участвует в предметной олимпиаде, поэтому посетить представление в таком знаковом месте – особая гордость.

Алексей Коновалов:

Мне все нравится, очень красиво. Я никогда здесь не был, мне все очень понравилось. Зимние праздники и каникулы, такая атмосфера, снег падает еще. Все уютно, красиво. Чудеса сбываются. Ребята не просто гости, а полноценные участники новогодней сказки. Вместе с артистами театра юного зрителя они прошли по следам Королевы Зимы.

По сюжету, чтобы спасти Снегурочку и Новый год, героям вместе с ребятами нужно пройти испытания. Кстати, прообразами персонажей спектакля стали герои из белорусской мифологии, например, Кот-Цмок и Бай. Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

Мы говорим языком таким, каким разговаривает сейчас современная молодежь. Но при всем этом мы вкладываем очень важные мысли. Это сказка про дружбу, про любовь, про настоящие взаимоотношения между людьми. Мы любим, чтобы сказки были семейные, чтобы было смешно детям и взрослым интересно. Они сказали, что все сказки во Дворце Независимости хороши, но эта исключительная. Мы достигли того результата, который мы хотели, на все 100 %.