Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу над «Капитаном» в МХЛ

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» выиграли второй матч в рамках текущей выездной серии регулярного чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня гостили в Ступино у местного «Капитана». И если накануне наши парни дожали соперника только в овертайме, сегодня отечественная дружина праздновала уверенную победу в основное время – 3:1. В составе бобруйского клуба голами отметились Олег Хомченко, Никита Павлов и Дмитрий Хобян. «Динамо-Шинник» продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ. Выездная серия нашей команды продолжится 9 и 10 января. Принимать «шинников» будет «Хорс Карелия».