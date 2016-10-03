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Какой высоты должен быть каблук в детской обуви?

03 октября 2016 14:27
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Новости Беларуси. Какие нормативы есть в отношении детской обуви, рассказали в программе «Большой город». 

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Есть требования, которые только к детской обуви применяются, в отличие от взрослой. Допустим, ко взрослой обуви не применяется высота каблука – наши женщины, допустим, что, мы будем их ограничивать в высоте каблука? Но детей мы обязаны ограничивать, потому что понимаем, что такое детская ножка и что такое, если ребёнок до 3 лет встанет на каблук выше того, что установлено в техническом регламенте.

Допустим, до 3 лет установлено, что не должна превышать высота каблука 10 миллиметров, для дошкольников – не должна превышать 25 миллиметров.

Вот эти показатели частенько нарушаются. Кроме того, вся детская обувь, независимо от того, для ясельного она возраста или дошкольного, подкладка в ней и стелька должны быть из натуральных материалов, для того, чтобы дышала детская нога. 

# общество # Обувь

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