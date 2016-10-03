Белорусов призывают активнее участвовать в разработке стандартов

Новости Беларуси. Кто придумывает нормативы для товаров и как их утверждают, рассказали в программе «Большой город».

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Сама процедура разработки стандартов, сколько при этом применяется специалистов – знаете, может вся страна принять участие в разработке стандартов. Стандарты всегда разрабатываются либо какими-то организациями уполномоченными, либо техническими комитетами. Вот сейчас в республике создано 44 комитета по различным направлениям деятельности. И после того, как проект государственного стандарта разработан, он размещается на сайте Госстандарта в открытом виде.

И после этого в него внести изменения может любой гражданин.

К сожалению, здесь вопрос в другом – что очень пассивная позиция во время разработки стандарта у наших потребителей и специалистов. Не очень хотят участвовать в этом.

Хотелось бы больше активной позиции специалистов, производителей, в том числе.

А потом, после того, как стандарт принят, чтобы не было нареканий, что там что-то неправильно написано. В целом, это труд и науки, и производства – всех вместе. Ведь та же обувь – наука не стоит на месте: сколько новых материалов создаётся, сколько различных новшеств. Всё это требует, опять-таки, пересмотра и каких-то новых норм.