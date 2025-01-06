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Bloomberg: в Европе сжигают запасы газа с невероятной скоростью

06 января 2025 17:59
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По данным Gas Infrastructure Europe, в странах Европы быстро иссякают запасы газа, а уровень его запасов снизился на 25 процентов по сравнению с пиковым значением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Это может вызвать проблемы с созданием запасов до начала следующего сезона отопления и повлиять на краткосрочные цены. В Северо-Западной Европе похолодание может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ. 

Bloomberg: в Европе сжигают запасы газа с невероятной скоростью-1

Фото: pixabay

Кроме того, 31 декабря истек срок контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины, и продление контракта не планируется. Единственный оставшийся поставщик российского трубопроводного газа в Европу – «Балканский поток», по которому в ряд стран, включая Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию, ежегодно поступает 14-15 миллиардов кубометров газа. 

Эта ситуация подчеркивает острую необходимость решения проблем с поставками и хранением газа в Европе для обеспечения энергетической безопасности в регионе.

# Международная политика # Газ

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