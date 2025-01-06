Bloomberg: в Европе сжигают запасы газа с невероятной скоростью

По данным Gas Infrastructure Europe, в странах Европы быстро иссякают запасы газа, а уровень его запасов снизился на 25 процентов по сравнению с пиковым значением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Это может вызвать проблемы с созданием запасов до начала следующего сезона отопления и повлиять на краткосрочные цены. В Северо-Западной Европе похолодание может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ.