Bloomberg: в Европе сжигают запасы газа с невероятной скоростью

По данным Gas Infrastructure Europe, в странах Европы быстро иссякают запасы газа, а уровень его запасов снизился на 25 процентов по сравнению с пиковым значением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Это может вызвать проблемы с созданием запасов до начала следующего сезона отопления и повлиять на краткосрочные цены. В Северо-Западной Европе похолодание может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ.
Кроме того, 31 декабря истек срок контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины, и продление контракта не планируется. Единственный оставшийся поставщик российского трубопроводного газа в Европу – «Балканский поток», по которому в ряд стран, включая Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию, ежегодно поступает 14-15 миллиардов кубометров газа.
Эта ситуация подчеркивает острую необходимость решения проблем с поставками и хранением газа в Европе для обеспечения энергетической безопасности в регионе.