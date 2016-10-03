60 мониторингов стройрынков Минска провели инспекторы Госстандарта – какие нарушения нашли?

Новости Беларуси. Где продают стройматериалы с истекшим сроком годности, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Есть ещё такой большой рынок стройматериалов. Я думаю, наши зрители многие читали, слышали, может, сам кто-то сталкивался – не то, что с некачественными стройматериалами, но и опасными. Там обои, которые фонят, либо какие-то смеси, которые имеют опасный химический состав. Вот на стройрынках у вас проходят инспекции?

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Да, это – тоже одно из направлений деятельности инспекции. Есть у нас специальное подразделение стройиндустрии, проводим постоянно проверки на строительных рынках.

В этом году мы проверяли практически все крупные рынки – и в Уручье, и «Кольцо», и новый рынок «Ленинград».

Но мы их практически все 100% проверяли видом надзора «мониторинг». То есть, более 60 мониторингов было проведено именно строительной продукции.

Было выявлена – немного, но была выявлена продукция, которая реализовывалась без сертификатов качества либо деклараций, то есть, без оценки соответствия, а также была выявлена продукция, которую продавали с истекшим сроком годности.

Такие строительные изделия, как монтажная пена, силикон – такие, которые частенько используются. В этом случае также была применена такая мера, как запрет на реализацию и все субъекты потом отчитались, что эта продукция возвращена производителю. В целом, состояние на рынках, я бы сказал, некритичное, не вызывает какого-то такого слишком негативного восприятия.

Больше нарушений, почему-то такого характера, как плохо доводят до потребителя информацию о том, что присутствует в этом изделии, какой состав, есть ли там какие-то вредные вещества.

Вот эти нарушения мы постоянно фиксируем и выдаём продавцам рекомендации по их исправлению