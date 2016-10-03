«Сушка на верёвке»: какая новая маркировка появилась на одежде?

Новости Беларуси. Недавно стандарт претерпел изменения – в соответствии с ними на этикетке одежды могут появиться новые символы естественной сушки.

Людмила Климович, инженер Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

В государственном стандарте расширены термины, касающиеся процесса естественной сушки.

То есть, появились новые термины – это «сушка на верёвке или вешалке», а также «сушка на плоскости» – с отжимом или без отжима, соответственно.

Кроме того, в обновлённом варианте стандарта новым символом будет обозначаться понятие «не отбеливать».

Вместо чёрного треугольника, перечёркнутого крестом, теперь будет белый. Кстати, несмотря на то, что новый стандарт вступает в силу уже 1 октября 2016 года, старые символы маркировки могут использоваться на одежде до 1 января 2018 года. Временной коридор даст возможность производителям и поставщикам-импортёрам адаптировать свою работу под новый государственный стандарт.