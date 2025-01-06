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Арина Соболенко закрепилась на вершине теннисного топа

06 января 2025 17:57
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко закрепилась на вершине топа. После вчерашней победы на турнире в австралийском Брисбене она сохранила отрыв более чем в 1 000 очков от польки Иги Швентек. Замыкает тройку лидеров американка Коко Гауфф. 

Еще одна белоруска Виктория Азаренко потеряла две позиции и находится на 22-м месте. Александра Саснович, напротив, два пункта прибавила и занимает 141-ю строчку. Алена Фалей – 210-я, Ирина Шиманович – 239-я. 

Мужской рейтинг уверенно возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер, лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 368-й позиции.

# Теннис

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