Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. Коммунальные службы Минска заявили о полной готовности к отопительному сезону



Несколько месяцев специалисты утепляли фасады, ремонтировали кровлю. Бригады привели в порядок теплопроводы и подтвердили их работоспособность. В запасе достаточное количество древесного топлива и торфа.

Оптимизация объемов жилищного строительства предстоит Минску из-за корректировок Генплана развития столицы до 2030 года



В предыдущей версии предполагалось строить ежегодно 1 200 000 квадратных метров жилья, а это означало, что через 14 лет жилой фонд города должен был удвоиться. Планировалось вести жилищное строительство в основном на новых территориях. По новому варианту, объем жилищного строительства уменьшается практически вдвое.

70 молодых минчан получили награду за благотворительность



Волонтеров, которые принимали участие в реставрации белорусских святынь, чествовали в Доме милосердия. Благодаря им кардинально преобразились 25 храмов и монастырей. Среди них – Свято-Елисаветинский женский монастырь, Храм Воскресения Христова, а также церковь Святого Благоверного князя Александра Невского.

Кадровое пополнение в столичной системе здравоохранения



Более 470 выпускников-медиков приступили к профессиональным обязанностям. Городские власти и профсоюзы устроили для новобранцев праздник – молодых специалистов торжественно посвятили в профессию. Полученные знания на практике они применяют в поликлиниках и стационарах. К слову, медики – в списке самых востребованных профессий на рынке труда. За последние пять лет количество работающих в столице врачей увеличилось более чем на 1 600 человек.

Запастись теплыми вещами по доступным ценам минчанам в октябре помогут дни скидок в торговых организациях города