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Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»

03 октября 2016 14:03
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

Коммунальные службы Минска заявили о полной готовности к отопительному сезону 

Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»-1


Несколько месяцев специалисты утепляли фасады, ремонтировали кровлю. Бригады привели в порядок теплопроводы и подтвердили их работоспособность. В запасе достаточное количество древесного топлива и торфа.

Оптимизация объемов жилищного строительства предстоит Минску из-за корректировок Генплана развития столицы до 2030 года 

Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»-4


В предыдущей версии предполагалось строить ежегодно 1 200 000 квадратных метров жилья, а это означало, что через 14 лет жилой фонд города должен был удвоиться. Планировалось вести жилищное строительство в основном на новых территориях. По новому варианту, объем жилищного строительства уменьшается практически вдвое.

70 молодых минчан получили награду за благотворительность 

Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»-7


Волонтеров, которые принимали участие в реставрации белорусских святынь, чествовали в Доме милосердия. Благодаря им кардинально преобразились 25 храмов и монастырей. Среди них – Свято-Елисаветинский женский монастырь, Храм Воскресения Христова, а также церковь Святого Благоверного князя Александра Невского.

Кадровое пополнение в столичной системе здравоохранения

Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»-10


Более 470 выпускников-медиков приступили к профессиональным обязанностям. Городские власти и профсоюзы устроили для новобранцев праздник – молодых специалистов торжественно посвятили в профессию. Полученные знания на практике они применяют в поликлиниках и стационарах. К слову, медики – в списке самых востребованных профессий на рынке труда. За последние пять лет количество работающих в столице врачей увеличилось более чем на 1 600 человек.

Запастись теплыми вещами по доступным ценам минчанам в октябре помогут дни скидок в торговых организациях города

Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»-13


Стоимость снизится на сумму от 5 до 50%. Подробную информацию можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. 

# общество # Социальная инфраструктура

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