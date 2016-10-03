Почему жилья в Минске будут строить меньше и в каких магазинах скидки в октябре: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Несколько месяцев специалисты утепляли фасады, ремонтировали кровлю. Бригады привели в порядок теплопроводы и подтвердили их работоспособность. В запасе достаточное количество древесного топлива и торфа.
В предыдущей версии предполагалось строить ежегодно 1 200 000 квадратных метров жилья, а это означало, что через 14 лет жилой фонд города должен был удвоиться. Планировалось вести жилищное строительство в основном на новых территориях. По новому варианту, объем жилищного строительства уменьшается практически вдвое.
Волонтеров, которые принимали участие в реставрации белорусских святынь, чествовали в Доме милосердия. Благодаря им кардинально преобразились 25 храмов и монастырей. Среди них – Свято-Елисаветинский женский монастырь, Храм Воскресения Христова, а также церковь Святого Благоверного князя Александра Невского.
Более 470 выпускников-медиков приступили к профессиональным обязанностям. Городские власти и профсоюзы устроили для новобранцев праздник – молодых специалистов торжественно посвятили в профессию. Полученные знания на практике они применяют в поликлиниках и стационарах. К слову, медики – в списке самых востребованных профессий на рынке труда. За последние пять лет количество работающих в столице врачей увеличилось более чем на 1 600 человек.
Стоимость снизится на сумму от 5 до 50%. Подробную информацию можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.