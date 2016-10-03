Ситуация с весами на рынках «Ждановичи» и «Лебяжий» стала лучше: начальник инспекции Госстандарта

Новости Беларуси. О результатах проверок популярных рынков Минска рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько я знаю, совсем недавно Ваша инспекция провела большой рейд по «Ждановичам» и рынку «Лебяжий». И, как я читал, там выявлено очень много нарушений, в частности, работы с весами. Что это за нарушения и насколько это было масштабно?

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

То, что Вы назвали рейдом, на самом деле, это у нас постоянная работа. Мы постоянно контролируем рынки, постоянно контролируем и магазины. В том числе, и предприятия, которые выпускают средства измерения.

Я сразу скажу о положительном – в 2015 году мы тоже проводили много проверок на «Ждановичах», в том числе, в «Лебяжьем» – положительное в этом году то, что практически уже не было весов, которые не поверены.

То есть, если ранее выявлялось очень много весов, которые не поверялись просто. По закону о единстве средств измерения, они обязаны через какой-то промежуток времени поверяться, то есть, это удостоверяет то, что они правильно показывают. В этом году была отмечена положительная тенденция. Но такие нюансы, как то, что весы должны стоять на устойчивом каком-то покрытии, что они не должны быть закрыты от потребителя – вот эти, к сожалению, не выполняются очень многими предпринимателями.

Были жалобы: «А как я могу обеспечить на сезонном рынке, как я могу установить по уровню?»

Тем не менее, государственные инспектора показывали, как это делается. И для того, чтобы не обманывать потребителей, это необходимо исполнять. Поэтому данная проверка прошла, я считаю, успешно. Те нюансы, которые были выявлены этой проверкой, они уже все оформлены протоколами, все протоколы подписаны проверяемыми субъектами и уже направлены в суд.