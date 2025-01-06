Две белоруски сыграют в квалификации Australian Open

Стартовала квалификация первого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском одиночном разряде за выход в основную сетку поспорят две белоруски. Им предстоит преодолеть три раунда отбора. В первом соперницей Александры Саснович будет китайская спортсменка Сичжа Вэй. Алена Фалей встретится с хозяйкой кортов Ариной Родионовой.

Без участия в квалификации в основе соревнований выступят две представительницы нашей страны: действующая победительница Australian Open Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко.