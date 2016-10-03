Импортная одежда часто не соответствует нормам по гигроскопичности: начальник инспекции Госстандарта

Новости Беларуси. Какие стандарты существуют в отношении детской одежды, рассказали в программе «Большой город».
В июле — августе Вашей инспекцией запрещено к продаже семь наименований товаров для детей. Что за группа товаров попала в этот «чёрный список»?
Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Это – товары, которые относятся к товарам для детей.
Это – обувь детская, бельевые изделия для детей, швейные, трикотажные изделия и игрушки.
А чем же не угодили они? В чём основное нарушение? Из-за чего было принято это решение?
Александр Романовский:
Эти товары не соответствовали требованиям по безопасности.
В этом случае инспекция инициирует принятие вот такого решения: запрет на ввоз данных товаров, что и было сделано.
А насколько длинен этот список стандартов и требований к качеству товаров для детей?
Александр Романовский:
Я думаю, что здесь, наверное, не столько дело в количестве этих показателей. На мой взгляд, главное, чтобы их было достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность, в данном случае, наших детей. Вот я Вам могу показать технический регламент, который так и звучит: «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
Но это – целый том, насколько я вижу.
Александр Романовский:
Целый том. И вот здесь показатели разбиты на группы. То есть, есть показатели химические, биологические. Если уж говорить об их количестве, то, я думаю, у каждого будет не менее десятка.
Основные, на которые мы всегда обращаем внимание и, по которым, к сожалению, импортные товары частенько не соответствуют: гигроскопичность, воздухонепроницаемость, устойчивость окраски – что касается игрушек, очень важный параметр.
Выделение вредных веществ, масса изделия, а также размеры.