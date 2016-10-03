Импортная одежда часто не соответствует нормам по гигроскопичности: начальник инспекции Госстандарта

Новости Беларуси. Какие стандарты существуют в отношении детской одежды, рассказали в программе «Большой город».

В июле — августе Вашей инспекцией запрещено к продаже семь наименований товаров для детей. Что за группа товаров попала в этот «чёрный список»?

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Это – товары, которые относятся к товарам для детей.

Это – обувь детская, бельевые изделия для детей, швейные, трикотажные изделия и игрушки.

А чем же не угодили они? В чём основное нарушение? Из-за чего было принято это решение?

Александр Романовский:

Эти товары не соответствовали требованиям по безопасности.

В этом случае инспекция инициирует принятие вот такого решения: запрет на ввоз данных товаров, что и было сделано.