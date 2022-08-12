Всё не так сложно. Как организовать домашнее обучение?

В родных стенах, без школьного звонка. Обучение на дому – отличный шанс дать ребенку достойное образование, когда посещать учебное заведение малыш не может. Особые медицинские показания – веская причина позволить семье воспользоваться уникальным правом изучать предметы самостоятельно по индивидуальному плану.

Альбина Давидович, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования, начальник управления дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь: В этой ситуации родитель или законный представитель ребенка обращается в управление образования по месту проживания или пребывания своего ребенка, пишет заявление и предоставляет заключение врачебно-консультационной комиссии, в течение трех дней управление образование принимает решение и определяет то учреждение, которое будет организовывать это обучение на дому.

После этого за юным учеником закрепляется преподаватель, который и будет сопровождать ребенка в мир знаний.

Альбина Давидович:

Если у ребенка есть какие-то особые образовательные потребности, может быть еще разработана индивидуальная учебная программа: игры и занятия на дому. Руководители утверждают расписание занятий для ребенка. При необходимости будет оказываться психологическая помощь или какие-то социально-педагогические услуги.