Малосемейка с современными блоками. Новое общежитие для медиков построят в Минске

Новости Беларуси. Общежитие для медицинских работников построят на Корженевского. Оно появится между корпусами 11-й городской клинической больницы и стадионом средней школы № 97. Объект рассчитан на 1 000 койко-мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Согласно проекту это будет малосемейка с современными блоками-квартирами, где смогут проживать по несколько человек. Новое здание в дальнейшем поможет решить вопрос с предоставлением жилья выпускникам медицинских вузов и училищ. В столице уже построено 10 общежитий для врачей, самые современные из них в Центральном и Фрунзенском районах.

Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Документация находится на экспертизе. В настоящее время заказчик планирует выход на строительную площадку в сентябре текущего года. Завершение вех строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в декабре 2023 года.

Уже в медучреждения столицы начало поступать пополнение. Всего придут более тысячи медиков. Среди них медсестры, врачи общей практики, узкие специалисты, а также интерны.