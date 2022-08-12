На Немиге организуют библиотеку и кинотеатр под открытым небом. Вот как можно провести эту субботу

Новости Беларуси. Экскурсия по Верхнему городу и кинотеатр под открытым небом. В Минске продолжает свою работу летний музыкально-туристический фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие проходит у стен Ратуши. Старт начинается с полудня. Гостей и жителей столицы ждет обзорная пешая экскурсия по Верхнему городу с посещением памятных мест. Порадуют и любителей литературы. Для них организовали библиотеку под открытым небом, где желающие могут ознакомиться с творчеством как белорусских, так и современных писателей. Вечером начнет свою работу кинотеатр под открытым небом.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Программа – это концертная программа «Классика у Ратуши» – будет представлена классическими произведениями композиторов XX века нашей страны. Поэтому приглашаем всех желающих, гостей и жителей города Минска, посетить Верхний город, стены Ратуши и провести хорошо субботний день и вечер.