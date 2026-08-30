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Новости по тегу #Альбина Давидович

Сколько допмест для дошколят появится в Беларуси и кто может ходить в круглосуточные группы? Узнали у экспертов
30 августа 2026 17:16

Сколько допмест для дошколят появится в Беларуси и кто может ходить в круглосуточные группы? Узнали у экспертов

Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?
08 марта 2026 19:03

Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?

Альбина Давидович: мы создали для всех детей равные стартовые возможности
22 января 2025 13:31

Альбина Давидович: мы создали для всех детей равные стартовые возможности

Главное достижение – качество. Какие условия создаёт государство для многодетных семей?
22 января 2025 13:27

Главное достижение – качество. Какие условия создаёт государство для многодетных семей?

Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования
20 июня 2024 16:01

Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования

Всё не так сложно. Как организовать домашнее обучение?
12 августа 2022 15:31

Всё не так сложно. Как организовать домашнее обучение?

«Охват детей дошкольным образованием у нас лучший в СНГ»: как в Беларуси решается вопрос детских садов
21 августа 2017 16:56

«Охват детей дошкольным образованием у нас лучший в СНГ»: как в Беларуси решается вопрос детских садов