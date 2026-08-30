Новости по тегу #Альбина Давидович

В Минске есть две круглосуточные группы – в детских садах № 406 и № 547. Ребенок может остаться здесь до утра: поужинать, поиграть, посмотреть мультфильм или послушать сказку, а затем лечь спать.
Какой выбор сделает каждая мама, покажет время. Главное, чтобы у каждой он был.
Мы говорим о том, что, вне зависимости от того, ребенок пойдет в детский сад города Минска или он придет в детский сад в отдаленной деревне, это будет одно и то же содержание, это будут одни и те же образовательные области.
«Я бы, наверное, сказала, что мы начали возрождать традиции многопоколенной семьи, многодетной семьи, которые были исконно белорусскими».
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