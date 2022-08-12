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«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?

12 августа 2022 14:48
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Новости Беларуси. Сейчас все районы ведут активную подготовку к празднику города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?-1

В 2022 году особо красивая дата – 955-летие, и подарки значительнее и весомее. Заводской район презентует новую зону отдыха на берегах Чижовского водохранилища «Чомга-остров». Пространство будет носить более образовательный характер. Там будут обустроены смотровые площадки, фотозоны, информационные стенды про птиц. Сами же празднования начнутся за неделю до основной даты. Уже 3 сентября стартует массовый велопробег.

«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?-4

Очень много насаждений, клумб преобразилось – много всего. И вообще, все очень замечательно.

«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?-7

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Кульминация Дня города будет в субботу, 10 сентября. На «Чижовка-Арене» традиционная наша площадка. Это масштабный грандиозный праздник с объектами торговли, с выступлениями наших артистов дополнительного образования Дворца культуры Минского автомобильного завода, с приглашением артистов белорусской эстрады.

Кроме того, в рамках праздника традиционно состоится чествование лучших людей Заводского района.

# День города в Минске # общество # Елена Зеленко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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