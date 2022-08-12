«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?

Новости Беларуси. Сейчас все районы ведут активную подготовку к празднику города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году особо красивая дата – 955-летие, и подарки значительнее и весомее. Заводской район презентует новую зону отдыха на берегах Чижовского водохранилища «Чомга-остров». Пространство будет носить более образовательный характер. Там будут обустроены смотровые площадки, фотозоны, информационные стенды про птиц. Сами же празднования начнутся за неделю до основной даты. Уже 3 сентября стартует массовый велопробег.

Очень много насаждений, клумб преобразилось – много всего. И вообще, все очень замечательно.