«Грандиозный праздник». Что приготовили ко Дню города в Заводском районе?

Новости Беларуси. Сейчас все районы ведут активную подготовку к празднику города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сейчас все районы ведут активную подготовку к празднику города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2022 году особо красивая дата – 955-летие, и подарки значительнее и весомее. Заводской район презентует новую зону отдыха на берегах Чижовского водохранилища «Чомга-остров». Пространство будет носить более образовательный характер. Там будут обустроены смотровые площадки, фотозоны, информационные стенды про птиц. Сами же празднования начнутся за неделю до основной даты. Уже 3 сентября стартует массовый велопробег.
Очень много насаждений, клумб преобразилось – много всего. И вообще, все очень замечательно.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Кульминация Дня города будет в субботу, 10 сентября. На «Чижовка-Арене» традиционная наша площадка. Это масштабный грандиозный праздник с объектами торговли, с выступлениями наших артистов дополнительного образования Дворца культуры Минского автомобильного завода, с приглашением артистов белорусской эстрады.
Кроме того, в рамках праздника традиционно состоится чествование лучших людей Заводского района.