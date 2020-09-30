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«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси

30 сентября 2020 06:23
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Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

9 лет назад рыбхоз модернизировал производство. Это позволило расширить ассортимент. Покупателю теперь, кроме живой рыбы, предлагают продукцию холодного и горячего копчения, и замороженное филе. Производство почти безотходное. После разделки все, кроме костей и плавников, идет на фарш.

В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда 

«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси -1

Дмитрий Санюкевич, начальник производства, технолог рыбхоза:
Последние 2-4 года мы перерабатываем порядка 450 тонн в год, значительно план превышаем. Сырье это в основном карп 90 %, также это амур, толстолобик, щука, осетр и сельдь. Виды продукции это замороженные полуфабрикаты, фарш, филе, тушка, рыба горячего и холодного копчения.

«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси -4

В этой камере сейчас идет холодное копчение рыбы. Технология, можно сказать, домашняя, а это редкость для современных производств.

«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси -7

Дмитрий Санюкевич:
Все натуральное: рыба, соль, дым и все. Живая рыба идет это лучшее сырье, грех его портить какими-то консервантами и жидким дымом. Это более затратно, но качество на высшем уровне.  

# Рыбалка в Беларуси # общество # Дмитрий Санюкевич # Фотофакт # Рыба

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