«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси

Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. 9 лет назад рыбхоз модернизировал производство. Это позволило расширить ассортимент. Покупателю теперь, кроме живой рыбы, предлагают продукцию холодного и горячего копчения, и замороженное филе. Производство почти безотходное. После разделки все, кроме костей и плавников, идет на фарш. В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда

Дмитрий Санюкевич, начальник производства, технолог рыбхоза:

Последние 2-4 года мы перерабатываем порядка 450 тонн в год, значительно план превышаем. Сырье – это в основном карп 90 %, также это амур, толстолобик, щука, осетр и сельдь. Виды продукции – это замороженные полуфабрикаты, фарш, филе, тушка, рыба горячего и холодного копчения.

В этой камере сейчас идет холодное копчение рыбы. Технология, можно сказать, домашняя, а это редкость для современных производств.