«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси
Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
9 лет назад рыбхоз модернизировал производство. Это позволило расширить ассортимент. Покупателю теперь, кроме живой рыбы, предлагают продукцию холодного и горячего копчения, и замороженное филе. Производство почти безотходное. После разделки все, кроме костей и плавников, идет на фарш.
В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда
Дмитрий Санюкевич, начальник производства, технолог рыбхоза:
Последние 2-4 года мы перерабатываем порядка 450 тонн в год, значительно план превышаем. Сырье – это в основном карп 90 %, также это амур, толстолобик, щука, осетр и сельдь. Виды продукции – это замороженные полуфабрикаты, фарш, филе, тушка, рыба горячего и холодного копчения.
В этой камере сейчас идет холодное копчение рыбы. Технология, можно сказать, домашняя, а это редкость для современных производств.
Дмитрий Санюкевич:
Все натуральное: рыба, соль, дым и все. Живая рыба идет – это лучшее сырье, грех его портить какими-то консервантами и жидким дымом. Это более затратно, но качество на высшем уровне.